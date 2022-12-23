Ферстаппен стал пилотом года по версии RaceFans, Норрис выше Леклера

Издание RaceFans представило рейтинг лучших пилотов Формулы-1 2022 года. Его возглавил чемпион минувшего сезона, голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место в списке занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Топ-3 замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».



Лучшие пилоты года по версии RaceFans:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Фернандо Алонсо («Альпин»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Александер Албон («Уильямс»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Даниэль Риккардо («Макларен»)

20. Николас Латифи («Уильямс»).

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: