В «Макларене» объяснили, почему не боятся ухода Ландо Норриса

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун уверен, что Ландо Норрис останется в команде.



«Мы не переживаем, потому что уверены — мы сможем ему дать машину, способную побеждать. У нас с ним долгосрочный контракт. Думаю, ему комфортно в команде. Мы сейчас под двойным давлением, потому что мы хотим дать хорошую машину не только ему, но и себе. У нас есть всё необходимое, чтобы взлететь и добраться до вершины. Ландо знает, что нас ждёт тернистый путь, и он сам на это согласился.



Он отличный гонщик и продолжает прогрессировать. Мы видели пилотов, которые были хороши на своём пути, а затем добирались до вершины и меркли. Но Ландо великолепен на протяжении всей карьеры. У него отличная скорость, он мало ошибается и силён технически», — приводит слова Зака Брауна Autosport.