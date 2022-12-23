В 2023 году мотор «Феррари» станет мощнее на 30 л.с.

Мотор «Феррари» на машине 2023 года станет на 30 лошадиных сил мощнее, сообщает RacingNews365. Как информирует источник, новая силовая установка станет гораздо надёжнее, что позволит использовать более требовательные режимы двигателя.



Ранее неоднократно сообщалось, что в 2022 году «Феррари» была вынуждена периодически снижать мощность моторов из соображений безопасности. В 2023 году за счёт улучшения надёжности этого делать не придётся.



В минувшем сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и пятое места в общем зачёте пилотов соответственно.



Ранее стало известно, что презентация болида «Феррари» состоится 14 февраля.