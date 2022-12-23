Роберт Шварцман показал фото из тренажёрного зала

Российский гонщик Роберт Шварцман опубликовал в своих социальных сетях новое фото. На фотографии Шварцман предстал в тренажёрном зале.
Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана
Напомним, Шварцман в январе примет участие в тестах IndyCar в составе команды «Чип Ганасси Рейсинг».
В команде Чипа Ганасси нет мест на сезон-2023, однако по окончании следующего года коллектив должен покинуть Алекс Палоу, перейдя в «Макларен». И именно на место испанского чемпиона IndyCar и ведёт поиски американский коллектив.
В постсезонных тестах в Абу-Даби пилот «Скудерии» Шварцман показал третий результат, уступив лишь Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру. Роберт проехал 116 кругов.
По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
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