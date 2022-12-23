Латифи: в 2022 году «Уильямс» сделал шаг назад, уверен, Расселл сказал бы то же самое

Бывший гонщик «Уильямса» Николас Латифи подвёл итоги сезона-2022, который стал для него последним в Формуле-1.



«Машина 2022 года стала шагом назад. Будь здесь Джордж Расселл — он сказал бы то же самое. Прошлогодний болид был сложным в управлении, мне приходилось перестраивать свой стиль пилотирования, чтобы приспособиться к нему, но управлять машиной этого года было особенно трудно.



Здесь всё основывается на результатах. У меня не было скорости в этом году, так что команда должна была действовать так, как считала правильным. Но я всё равно доволен, потому что выложился на максимум. Нет никаких сожалений. Я сделал очень многое, пытаясь решить проблемы с машиной. Но сделать этого в итоге так и не получилось», — приводит слова Латифи GPBlog.

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