Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альфа Таури» объявила дату презентации болида на сезон-2023

«Альфа Таури» объявила дату презентации болида на сезон-2023
Комментарии

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Новый болид получит индекс AT04.

Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».

По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.

Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.

График презентаций сезона-2023:

«Альфа Таури» — 11 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022