«Альфа Таури» объявила дату презентации болида на сезон-2023
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
Новый болид получит индекс AT04.
Фото: twitter.com/AlphaTauriF1
Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».
По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.
Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.
График презентаций сезона-2023:
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
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