Ник де Врис будет работать с тем же менеджером, который занимается делами Гасли

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис сообщил, что будет сотрудничать с новым менеджером — им станет Гийом ле Гофф, который представляет интересы Пьера Гасли, которого заменит в команде Ник.
«Когда мы с Гасли были напарниками в Формуле-«Рено», Гийом был инженером в «АРТ», а также работал с симулятором AOTech. Мы довольно много времени проводили вместе, работая над развитием симулятора.
Когда я искал менеджера, мне нужен был человек, которому я могу доверять, которого хорошо знаю. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы мой менеджер появлялся на переднем плане, потому что для меня крайне важны отношения с командой напрямую. Так что Гийом не будет постоянно меня прикрывать. Но он сможет избавить меня от множества забот, которыми обычно приходится заниматься за кулисами», — приводит слова де Вриса F1i.
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