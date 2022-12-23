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Ник де Врис будет работать с тем же менеджером, который занимается делами Гасли

Ник де Врис будет работать с тем же менеджером, который занимается делами Гасли
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Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис сообщил, что будет сотрудничать с новым менеджером — им станет Гийом ле Гофф, который представляет интересы Пьера Гасли, которого заменит в команде Ник.

«Когда мы с Гасли были напарниками в Формуле-«Рено», Гийом был инженером в «АРТ», а также работал с симулятором AOTech. Мы довольно много времени проводили вместе, работая над развитием симулятора.

Когда я искал менеджера, мне нужен был человек, которому я могу доверять, которого хорошо знаю. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы мой менеджер появлялся на переднем плане, потому что для меня крайне важны отношения с командой напрямую. Так что Гийом не будет постоянно меня прикрывать. Но он сможет избавить меня от множества забот, которыми обычно приходится заниматься за кулисами», — приводит слова де Вриса F1i.

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