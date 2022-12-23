Гасли поблагодарил «Ред Булл» за то, что его отпустили в «Альпин»

Новобранец «Альпин» Пьер Гасли поделился мыслями о своём уходе из «Альфа Таури».



«Когда я пришёл в Формулу-1 и когда вернулся в «Альфа Таури» из «Ред Булл», я делал всё, что от меня зависит, чтобы быть хорошим представителем команды. Но любой человек со здравым рассудком понимал, что эта дверь для меня закрыта. Нет, речь не об испорченных отношениях, они даже стали лучше, чем когда бы то ни было.



Я очень благодарен «Ред Булл» за понимание. У меня был контракт, и они просто могли сказать мне, что я останусь с ними. И я ничего бы не смог с этим сделать. Но всё было иначе. Франц Тост понимал, что это важно лично для меня и это взаимовыгодная сделка для всех. Они вложились в мою карьеру и получили отдачу. Я доволен, «Ред Булл» доволен, «Альпин» довольна. Мы нашли отличный компромисс для всех», — приводит слова Гасли GPFans.