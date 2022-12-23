Хорнер: Риккардо — наш третий пилот, у нас нет на него других планов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о работе третьего пилота команды Даниэля Риккардо и его перспективах.
«Мы были удивлены, что Даниэля нет на рынке пилотов, так что нам, воспитавшим его с молодёжных серий, было логично вернуть его в свои ряды. Риккардо — одна из самых узнаваемых персон в Формуле-1, так что очень здорово, что он будет играть дополнительную роль в качестве нашего третьего пилота, как на заводе, так и на мероприятиях со всеми нашими коммерческими партнёрами.
Риккардо — пилот с огромным опытом и высоким статусом, но, думаю, он немного разлюбил Формулу-1. У него было несколько тяжёлых сезонов, особенно этот. Надеюсь, что, работая с «Ред Булл», он снова откроет страсть к гонкам, но у нас нет на него других планов, кроме работы третьего пилота», — приводит слова Хорнера Speedcafe.
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