Мик Шумахер: люди забыли, что я выигрывал титул в Формуле-2 и в Формуле-3

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заявил, что способен демонстрировать хорошие выступления, если у него есть для этого подходящие условия.



«Я уже доказал, что у меня есть всё, чтобы быть быстрым. Это касается не только прошлого сезона, но и предыдущих лет, в которые я гонялся в младших гоночных сериях. Я выигрывал чемпионский титул в Формуле-2 и в Формуле-3. И всегда доказывал, что быстро адаптируюсь к любой категории, в которой буду выступать. Так что уверен, что справлюсь с любыми трудностями в Формуле-1. В подходящее время за рулём подходящей машины я могу стать чемпионом», — приводит слова Шумахера GPBlog.



В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за «Хаас», но американская команда приняла решение не подписывать новый контракт с немецким гонщиком.

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