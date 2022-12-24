Скончался бывший пилот Формулы-1 Филипп Штрайфф

Скончался бывший французский гонщик Формулы-1 Филипп Штрайфф, участник 53 Гран-при в главной гоночной серии и гонок на выносливость.



Штрайфф был чемпионом Формулы-3 в 1981 году, после чего перешёл в Формулу-2. Он дебютировал в Формуле-1 в 1984 году за команду «Рено» на Гран-при Португалии. В следующем году он принял участие в пяти гонках и завоевал свой первый и единственный подиум в карьере, заняв третье место на Гран-при Австралии.



В 1989 году во время предсезонных тестов в Жакарепагуа, Бразилия Штрайфф попал в серьёзную аварию из-за механической поломки. Его машина несколько раз перевернулась. Плохо проведённая эвакуация в том числе поспособствовала необратимым повреждениям спинного мозга, в результате которых у Штрайффа нижние конечности остались парализованными до конца жизни.



24 декабря стало известно о смерти экс-пилота.

Новость по теме Скончался бывший пилот «Феррари» Патрик Тамбе