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Экс-пилот Формулы-1: Норрис практически в одиночку боролся за 4-е место с «Альпин»

Экс-пилот Формулы-1: Норрис практически в одиночку боролся за 4-е место с «Альпин»
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Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер поделился впечатлениями от выступления Ландо Норриса в минувшем сезоне.

«Это был ещё один блестящий сезон Норриса, который не допустил ни одной ошибки за весь сезон и стал «лучшим из остальных». Ландо практически в одиночку боролся с «Альпин» за четвёртое место в Кубке конструкторов.

За исключением пилотов команд первой тройки только Норрис смог попасть на подиум, финишировав третьим в Имоле. И он лишь раз уступил Риккардо в квалификациях — думаю, Ландо поднялся на новый уровень. С учётом долгосрочного контракта он будет надеяться сделать ещё один скачок в 2023 году. Если так, то Норрис сможет претендовать на первую победу в Формуле-1», — приводит слова Палмера F1i.

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