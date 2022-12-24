Вольф: Хэмилтону было тяжело, но то, как он прошёл сезон — достойно восхищения

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне Формулы-1.



«Льюису пришлось тяжело, ведь у него была машина, которая не способна побеждать. К тому же нестабильна и непредсказуема в управлении. Временами болид был хорош, временами — не очень. Тут было сложно работать над развитием. То, как Хэмилтон прошёл сезон — достойно восхищения. Временами команда была подавлена из-за слабого выступления, но Льюис в такое время заставлял людей приободриться, мотивировал их. Раньше мне не встречались спортсмены, отличавшиеся такими чертами.



Раньше мы назвали гонщиков контрактниками, потому что они приходят, получают деньги за работу и уходят за предложением получше. Льюис — часть команды, он с нами уже 10 лет», — цитирует Вольфа PlanetF1.

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