Хорнер высказался о конфликте Ферстаппена и Переса в конце сезона-2023

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о конфликте между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, который произошёл в конце сезона.
«Думаю, существуют темы, которые пилоты могут обсуждать наедине, между собой. При этом не обязательно выносить сор из избы и освещать каждый разговор. После гонки в Бразилии Ферстаппен и Перес поговорили и напряжение спало, что уже было заметно в Абу-Даби.
На мой взгляд, Макс Ферстаппен и Серхио Перес — феноменальный состав «Ред Булл» на сегодня. Они добились успеха в последние пару сезонов, а также их совместная работа привела к первому за девять лет Кубку конструкторов. Они оба взрослые люди, которые честны друг с другом. И Макс, и Чеко — взрослые люди, если возникнет проблема, то она обсуждается. Общение — лучший способ найти решение», — рассказал Хорнер в шоу KTM Summer Grill от Speedcafe.
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