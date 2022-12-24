Ферстаппен: надеюсь, что в 2023 году конкуренция на трассе будет выше

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что ему хотелось бы более высокой конкуренции между пилотами в следующем сезоне Формулы-1.



«Порой мне хочется побольше конкуренции, а иногда — нет. В некоторых гонках мне очень нравится, что у нас доминирующая машина, а временами, напротив, хотелось поучаствовать в борьбе. Если говорить об ожиданиях от нового сезона, то надеюсь, что конкуренция будет выше. Тяжело сказать, кто может стать моим главным соперником. Не все команды пока разобрались с машинами нового поколения, есть огромный потенциал для развития. К тому же производители двигателей тоже улучшаются. Так что увидим», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.



В минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат мира.