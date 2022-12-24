Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт объяснил, почему у «Ред Булл» нет будущего с Риккардо

Эксперт объяснил, почему у «Ред Булл» нет будущего с Риккардо
Комментарии

Комментатор и эксперт Sky Sports Дэвид Крофт сомневается в том, что «Ред Булл» есть смысл в будущем сделать ставку на Даниэля Риккардо.

Австралийский пилот покинул «Макларен» по окончании сезона-2022 и стал резервистом «Ред Булл».

«Даниэль Риккардо и Серхио Перес очень разные. Они оба способны выигрывать гонки, но делают это в разной манере. Мне очень не хочется этого говорить, потому что Риккардо — отличный парень, но у «Ред Булл» нет с ним будущего из-за его возраста в первую очередь.

Когда Макс Ферстаппен заговорил о возможном завершении карьеры в 31 год, я был очень удивлён. Он уже думает о времени, когда завершит выступления, а значит и «Ред Булл» нужно об этом думать. Я бы попытался найти ещё кого-то, кто придёт в 2024 году», — заявил комментатор в эфире Sky Sports.

Новость по теме
Хорнер: Риккардо — наш третий пилот, у нас нет на него других планов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022