Эксперт объяснил, почему у «Ред Булл» нет будущего с Риккардо

Комментатор и эксперт Sky Sports Дэвид Крофт сомневается в том, что «Ред Булл» есть смысл в будущем сделать ставку на Даниэля Риккардо.



Австралийский пилот покинул «Макларен» по окончании сезона-2022 и стал резервистом «Ред Булл».



«Даниэль Риккардо и Серхио Перес очень разные. Они оба способны выигрывать гонки, но делают это в разной манере. Мне очень не хочется этого говорить, потому что Риккардо — отличный парень, но у «Ред Булл» нет с ним будущего из-за его возраста в первую очередь.



Когда Макс Ферстаппен заговорил о возможном завершении карьеры в 31 год, я был очень удивлён. Он уже думает о времени, когда завершит выступления, а значит и «Ред Булл» нужно об этом думать. Я бы попытался найти ещё кого-то, кто придёт в 2024 году», — заявил комментатор в эфире Sky Sports.