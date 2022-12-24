Томбасис: ФИА не считает, что кто-то сжульничал с днищами, но все работали на грани правил

Глава Комиссии ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис высказался об использовании гибких днищ в сезоне 2022 года.



«Конечно, команды работают на грани правил, но мы не считаем, что кто-то сжульничал. Просто формулировки правил допускали хитрости. Это было ненамеренно. Поэтому техническая директива прояснила регламент, и мы внесли определённые изменения. Есть лишь две области, в которых мы можем действовать в одностороннем порядке, не дожидаясь решения Комиссии Формулы-1. Одна из них касается жёсткости деталей, вторая — безопасности. Это и позволило нам действовать», — приводит слова Томбасиса Motorsport.



Ранее Томбасис высказался о применении специальных колёсных арок в дождевых условиях, которые сейчас разрабатывают в ФИА.

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