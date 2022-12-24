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Марк Маркес не исключил, что уйдёт из «Хонды»

Марк Маркес не исключил, что уйдёт из «Хонды»
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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не исключил, что он покинет «Хонду».

«Я уважаю «Хонду». То, как со мной обращались, как обо мне заботились на протяжении этих двух сезонов — это что-то особенное. Я всегда буду уважать эту команду, но сейчас думаю лишь о том, чтобы вернуться к победам вместе с «Хондой». Если не удастся — я попробую найти другой, лучший вариант. Уже говорил команде об этом.

В 2022 году у меня только одно желание — остаться здесь. Но есть и более важная цель — титулы, и я буду ориентироваться на это. Посмотрим, что будет дальше. Остаться в «Хонде» — это то, о чём я мечтаю. Но моя главная мечта – выигрывать титулы», — приводит слова Марка Маркеса Motorsport.

Маркес является шестикратным чемпионом MotoGP. Напомним, Маркес получил перелом плеча в первой гонке сезона-2020, из-за чего пропустил оставшиеся гонки сезона, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Из-за травмы испанец перенёс четыре операции.

Кроме того, в 2022 году Марк получил серьёзные травмы и сотрясение мозга после своего падения, произошедшего во время разминки в преддверии гонки Гран-при Индонезии. Он потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, после чего упал и ударился головой.

Несмотря на все злоключения, в 2021 году спортсмен смог одержать три победы.

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