Марк Маркес не исключил, что уйдёт из «Хонды»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не исключил, что он покинет «Хонду».



«Я уважаю «Хонду». То, как со мной обращались, как обо мне заботились на протяжении этих двух сезонов — это что-то особенное. Я всегда буду уважать эту команду, но сейчас думаю лишь о том, чтобы вернуться к победам вместе с «Хондой». Если не удастся — я попробую найти другой, лучший вариант. Уже говорил команде об этом.



В 2022 году у меня только одно желание — остаться здесь. Но есть и более важная цель — титулы, и я буду ориентироваться на это. Посмотрим, что будет дальше. Остаться в «Хонде» — это то, о чём я мечтаю. Но моя главная мечта – выигрывать титулы», — приводит слова Марка Маркеса Motorsport.



Маркес является шестикратным чемпионом MotoGP. Напомним, Маркес получил перелом плеча в первой гонке сезона-2020, из-за чего пропустил оставшиеся гонки сезона, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Из-за травмы испанец перенёс четыре операции.



Кроме того, в 2022 году Марк получил серьёзные травмы и сотрясение мозга после своего падения, произошедшего во время разминки в преддверии гонки Гран-при Индонезии. Он потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, после чего упал и ударился головой.



Несмотря на все злоключения, в 2021 году спортсмен смог одержать три победы.

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