Источник: Фредерик Вассёр прибыл на базу «Феррари»

Новый глава «Феррари» Фредерик Вассёр прибыл на базу итальянской команды в Маранелло, где принял руководство от Маттиа Бинотто, сообщает издание Motorsport Italia. Ожидается, что официальное вступление Вассёра в должность состоится 9 января.

Французский специалист встретился с ключевыми сотрудниками команды, а технический директор «Феррари» Лоран Мекис провёл для него ознакомительную экскурсию по базе.

Напомним, Бинотто проработал в стане «Феррари» 27 лет, из которых в течение трёх сезонов занимал пост технического директора и четырёх – главы коллектива. В конце минувшего чемпионата стало известно, что итальянец покинет пост руководителя.

Ранее Ромен Грожан назвал преимущества назначения Вассёра на пост руководителя «Феррари».