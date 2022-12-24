Источник: Фредерик Вассёр прибыл на базу «Феррари»
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Новый глава «Феррари» Фредерик Вассёр прибыл на базу итальянской команды в Маранелло, где принял руководство от Маттиа Бинотто, сообщает издание Motorsport Italia. Ожидается, что официальное вступление Вассёра в должность состоится 9 января.
Французский специалист встретился с ключевыми сотрудниками команды, а технический директор «Феррари» Лоран Мекис провёл для него ознакомительную экскурсию по базе.
Напомним, Бинотто проработал в стане «Феррари» 27 лет, из которых в течение трёх сезонов занимал пост технического директора и четырёх – главы коллектива. В конце минувшего чемпионата стало известно, что итальянец покинет пост руководителя.
Ранее Ромен Грожан назвал преимущества назначения Вассёра на пост руководителя «Феррари».
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