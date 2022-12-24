Келли Пике призналась, что Макс Ферстаппен никогда не купит ей электромобиль

Девушка Макса Ферстаппена Келли Пике сообщила, что двукратный чемпион мира не любит электромобили. По словам девушки, Макс никогда в жизни не приобретёт электромобиль, даже если она его об этом попросит.
«Если Макс спросит, какую машину мне купить, то я отвечу, что электромобиль. Но он ответит: «только через мой труп», если я такое попрошу. Он просто сойдёт с ума», — приводит слова Келли Пике Vogue.
Келли Пике — дочь трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.
Келли — бывшая девушка российского гонщика Даниила Квята, от которого она воспитывает дочь Пенелопу.
Ранее Келли рассказала о том, как она познакомилась с голландским пилотом.
Напомним, слухи об отношениях Ферстаппена и Пике появились в конце 2020 года. Уже в январе 2021 года пара признала связь.
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