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Ван дер Гарде сравнил Вассёра и Бинотто

Ван дер Гарде сравнил Вассёра и Бинотто
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Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде оценил переход Фредерика Вассёра в «Феррари» и сравнил его с Маттиа Бинотто.

«У Бинотто огромные способности, он за последние годы привнёс много хорошего в „Феррари“. Но нужен характер победителя, и у Вассёра это есть в большей степени. „Феррари“ необходимы изменения в культуре команды в этом направлении. У них есть два отличных пилота, хорошая машина, а теперь и хороший руководитель.

Нужно самим одерживать больше побед. Одолеют ли они Макса Ферстаппена — это другой вопрос, но им нужно чаще побеждать и дольше оставаться в борьбе за титул. С Вассером во главе ситуация должна улучшиться», — приводит слова Гидо ван дер Гарде Motorsport.

Напомним, Бинотто проработал в стане «Феррари» 27 лет, из которых в течение трёх сезонов занимал пост технического директора и четырёх – главы коллектива. В конце минувшего чемпионата стало известно, что итальянец покинет пост руководителя.

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