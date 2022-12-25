На Гран-при Лас-Вегаса предлагают тур с персональным водителем на «Роллс-Ройсе» за $ 5 млн

Знаменитый отель и казино Caesars Palace в Лас-Вегасе предложил поклонникам Формулы-1 экстравагантный и эксклюзивный пакет посещения Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году, сообщает RacingNews365.
Этот пакет включает в себя комнату в вилле Nobu Sky Villa плозадью почти в тысячу квадратных метров с тремя спальнями и видом на бульвар Лас-Вегас Стрип.
Кроме того, в пакет входит личное специальное меню и частный ужин от шеф-повара Нобу Мацухисы, обладателя звезды Мишлена.
Помимо этого, в пакет входят 12 билетов в паддок-клуб Формулы-1, персональный водитель и «Роллс-Ройс» на время пребывания, спа-услуги, персональный VIP-гид, который скоординирует мероприятия в заведениях Caesars Palace в Лас-Вегасе и другие бонусы.
Стоимоть такого пакета составляет $ 5 млн.
Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые состоится в 2023 году на городской трассе.
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