На Гран-при Лас-Вегаса предлагают тур с персональным водителем на «Роллс-Ройсе» за $ 5 млн

Знаменитый отель и казино Caesars Palace в Лас-Вегасе предложил поклонникам Формулы-1 экстравагантный и эксклюзивный пакет посещения Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году, сообщает RacingNews365.



Этот пакет включает в себя комнату в вилле Nobu Sky Villa плозадью почти в тысячу квадратных метров с тремя спальнями и видом на бульвар Лас-Вегас Стрип.



Кроме того, в пакет входит личное специальное меню и частный ужин от шеф-повара Нобу Мацухисы, обладателя звезды Мишлена.



Помимо этого, в пакет входят 12 билетов в паддок-клуб Формулы-1, персональный водитель и «Роллс-Ройс» на время пребывания, спа-услуги, персональный VIP-гид, который скоординирует мероприятия в заведениях Caesars Palace в Лас-Вегасе и другие бонусы.



Стоимоть такого пакета составляет $ 5 млн.



Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые состоится в 2023 году на городской трассе.