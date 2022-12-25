Штайнер: не сожалею о том, что взяли в «Хаас» молодых пилотов
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что он не сожалеет о решении взять двух молодых пилотов в команду в 2020-м году.
«Не сожалею о том, что мы приняли решения сделать ставку на молодых пилотов. Потому что два года назад мы были в другом положении, а сейчас всё поменялось. И я думаю, что изменения произошли в гораздо лучшую сторону, чем два года назад, когда нам нужно было искать решения, как продолжать двигаться дальше», — приводит слова Штайнера GPFans.
«Хаас» в ноябре объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера. Сам Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса».
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1:
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
10:51
-
09:54
-
00:52
-
00:46
- 24 декабря 2022
-
23:57
-
23:51
-
22:57
-
21:47
-
21:43
-
20:46
-
19:36
-
17:26
-
17:22
-
16:54
-
15:56
-
15:18
-
14:30
-
13:33
-
12:56
-
12:20
-
11:44
-
10:54
-
10:23
-
09:43
- 23 декабря 2022
-
23:56
-
22:52
-
22:48
-
21:57
-
20:08
-
19:39
-
19:35
-
18:59
-
18:53
-
17:52
-
17:35
Партнерский контент