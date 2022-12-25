Штайнер: не сожалею о том, что взяли в «Хаас» молодых пилотов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что он не сожалеет о решении взять двух молодых пилотов в команду в 2020-м году.

«Не сожалею о том, что мы приняли решения сделать ставку на молодых пилотов. Потому что два года назад мы были в другом положении, а сейчас всё поменялось. И я думаю, что изменения произошли в гораздо лучшую сторону, чем два года назад, когда нам нужно было искать решения, как продолжать двигаться дальше», — приводит слова Штайнера GPFans.

«Хаас» в ноябре объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера. Сам Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса».

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