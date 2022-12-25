Грожан: уровень в IndyCar выше, чем в Формуле-2
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Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан считает, что в серии, в которой он выступает, уровень выше, чем в Формуле-2.
«Я считаю несправедливым то, какое количество очков мы получаем в IndyCar. Я думаю, что оно должно быть как минимум на уровне Формулы-2, а может быть, и больше, потому что уровень там выше. Там есть очень быстрые гонщики.
Парень, который поразил меня больше всего, — Скотт Макглоклин. Я думаю, ему стоит провести тесты в Формуле-1, он был бы быстр. Этот парень очень особенный», — приводит слова Грожана GPblog.
Ранее Грожан поделился мнением относительно назначения Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари». Эту должность он займёт в начале января следующего года.
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