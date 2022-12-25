Хорнер: в «Ред Булл» обсуждали тему ухода Ньюи на пенсию
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу конструктора австрийской команды Эдриана Ньюи, который в скором времени может уйти на пенсию.
«Конечно, мы обсуждали тему ухода Ньюи на пенсию. Его роль в команде изменилась после появления Advanced Technologies и работой над RB17. Сейчас он распределяет своё время между несколькими проектами, поэтому его обязанности берут на себя другие люди. Есть технический директор Пьер Ваше и техническая команда, которая сработала просто потрясающе. Сам Эдриан работает с этой группой. Он обладает энциклопедическими знаниями, но здорово, что у нас сильная команда с технической точки зрения, которая даёт результат», — приводит слова Хорнера Speedcafe.
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