Ферстаппен: с новыми болидами Формула-1 стала интереснее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что Формула-1 сделала хороший шаг вперёд по некоторым направлениям с новым регламентом. Среди прочего голландец указывает на возросшее напряжение в гонке, которое означает, что положительное выступление в квалификации уже не является таким важным.

«С этими новыми машинами стало интереснее, потому что раньше ты очень много внимания уделял квалификации. Потому что ты знал, что обгонять во время гонки очень сложно. Теперь, даже если твоя квалификация не потрясающая, но у тебя хороший болид, ты всё равно можешь бороться и ты всё равно можешь побеждать», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: