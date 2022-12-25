Экклстоун рассказал, какое влияние «Андретти» окажет на Формулу-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался по поводу возможного принятия «Андретти» в Формулу-1.
«Имя «Андретти» оказало бы хорошее влияние на спорт, который сейчас всё больше распространяется в Америке. Многие команды просто боятся, что им придётся делить миллиардный пирог с 11-й командой. Но согласно закону, только 10 лучших команд получают выплаты. Где же проблема? В любом случае в течение двух лет после присоединения ничего не поменяется», — приводит слова Экклстоуна Switzerland Times.
В настоящий момент сын Марио Андретти, Майкл Андретти, пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.
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