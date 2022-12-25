Уилл Бакстон предположил, что Алонсо покинет «Астон Мартин» в середине сезона

Известный британский журналист и аналитик Формулы-1 Уилл Бакстон выразил сомнения в том, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо поладит со своей новой командой — «Астон Мартин».
«Потенциально «Астон Мартин» — точка взрыва в новом сезоне. Прекрасно известно, как резко Алонсо реагирует на неудачи и привык, чтобы команда делала всё так, как он хочет. Стролл — старший — тоже властный и своенравный человек. Интересно, как он найдёт общий язык с Алонсо. Думаю, и в самом «Астон Мартин» понимают, насколько это взрывоопасная смесь. Как масло и вода. Мой прогноз: Алонсо уйдёт посреди сезона и его заменит Фелипе Другович», — поделился Бакстон в подкасте PitStop.
Фернандо Алонсо в 2022 году подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где заменил Себастьяна Феттеля.
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