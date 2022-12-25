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Глава «Макларена» объяснил, почему Норрис является недооценённым гонщиком

Глава «Макларена» объяснил, почему Норрис является недооценённым гонщиком
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Руководитель «Макларена» Зак Браун объяснил, почему пилот команды британец Ландо Норрис является недооценённым гонщиком.

«Ландо становится всё лучше и лучше. Он выдал несколько потрясающих квалификационных кругов, и я не считаю, что он получает должное уважение за то, насколько хорош он может быть, когда наступает момент поставить время круга.

Мы выступаем в третьей свободной практике, а затем, когда время доходит до квалификации, когда нужно сделать свою работу в третьем сегменте, люди говорят: «Вау, откуда это всё?» Он часто это делает», – приводит слова Брауна пресс-служба «Макларена».

Напомним, по итогам минувшего сезона Норрис занял седьмое место.

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