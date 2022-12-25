Расселл: шучу над Хэмилтоном, говоря, что он спас мою карьеру

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что его напарник, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон помог ему вырасти как гонщику.
«Удивлён ли я тому, что Хэмилтон до сих пор голоден до борьбы? Нет. Он выглядит молодым, учитывая уровень его выступлений. Льюис молод и подтянут, наслаждается гонками. Кроме того, ему нравится сам путь, возможность снова вывести «Мерседес» на вершину.
Мне стоит за многое его поблагодарить. Возможно, будь моим напарником по команде не Хэмилтон, то и выступления воспринимались бы совсем иначе. Я шучу над Льюисом, говоря, что он спас мою карьеру, оставшись в Формуле-1. Если бы он ушёл, а я завершил сезон с теми же результатами, то не сомневаюсь, что это воспринималось бы совершенно иначе», — приводит слова Расселла GPFans.
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