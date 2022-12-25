Грожан: в Формуле-1 чересчур много правил

Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением о том, что в главной гоночный серии слишком много правил и с некоторыми из них он не согласен.



«Какие-то темы, которые в этом году обсуждались, по-моему, вообще можно было не поднимать. Сейчас Формула-1 переживает расцвет, гонки проходят прекрасно, рейтинги растут. Но мне всё же кажется, что некоторые правила, например, запрет на ношение украшений, были перегибом. Лично мне было бы некомфортно садиться за руль без своего обручального кольца, ведь оно часть меня.



И в Формуле-1 чересчур много правил, это только усложняет ситуацию. Вспоминаю ситуацию с Алонсо в Остине. Это элементарный пример того, что правил больше, чем надо. Сначала применили одни правила во время гонки, потом решили, что машина была небезопасна, а потом опять вернули позицию. Всё это слишком сложно», — приводит слова Грожана Sky Sports.