Феттель: посмотрю ли первый Гран-при 2023 года? У меня могут быть дела и поважнее

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот Себастьян Феттель, по окончании последнего сезона завершивший карьеру в «Королевских гонках», признался, что не имеет большого интереса к просмотру предстоящего чемпионата.

«По правде сказать, я не знаю, когда начинается следующий сезон. И это никак не связано с тем, что я покинул Формулу-1. Не сомневаюсь, Ферстаппен тоже не помнит дату первой гонки предстоящего сезона.

Буду ли я смотреть первый Гран-при? Не знаю… Возможно, у меня найдутся дела и поважнее. Решу ближе к началу чемпионата», – сказал Феттель в эфире Servus TV.

Ранее Феттель рассказал, что отличает Ферстаппена от других гонщиков Формулы-1.

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