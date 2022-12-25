Феттель: посмотрю ли первый Гран-при 2023 года? У меня могут быть дела и поважнее
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот Себастьян Феттель, по окончании последнего сезона завершивший карьеру в «Королевских гонках», признался, что не имеет большого интереса к просмотру предстоящего чемпионата.
«По правде сказать, я не знаю, когда начинается следующий сезон. И это никак не связано с тем, что я покинул Формулу-1. Не сомневаюсь, Ферстаппен тоже не помнит дату первой гонки предстоящего сезона.
Буду ли я смотреть первый Гран-при? Не знаю… Возможно, у меня найдутся дела и поважнее. Решу ближе к началу чемпионата», – сказал Феттель в эфире Servus TV.
Ранее Феттель рассказал, что отличает Ферстаппена от других гонщиков Формулы-1.
В «Мерседесе» впервые завели мотор на машине 2023 года
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
21:41
-
21:00
-
20:35
-
19:51
-
18:46
-
18:39
-
17:34
-
16:24
-
15:34
-
14:46
-
14:27
-
12:31
-
12:11
-
10:51
-
09:54
-
00:52
-
00:46
- 24 декабря 2022
-
23:57
-
23:51
-
22:57
-
21:47
-
21:43
-
20:46
-
19:36
-
17:26
-
17:22
-
16:54
-
15:56
-
15:18
-
14:30
-
13:33
-
12:56
-
12:20
-
11:44
-
10:54
Партнерский контент