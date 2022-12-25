Джеки Стюарт: Ассоциация пилотов Ф-1 должна иметь больше влияния

Трёхкратный чемпион Формулы-1 шотландец Джеки Стюарт раскритиковал нынешнее положение Ассоциации гонщиков Гран-при (GDPA – Grand Prix Drivers' Association), вольно именуемой «профсоюзом пилотов».

Напомним, GDPA была создана в 1961 году в качестве защиты пилотов. Так, «профсоюз» бойкотировал Гран-при Бельгии в 1969 году и этап в Германии в 1970-м. По требованию GDPA из календаря Ф-1 была исключена знаменитая «петля» Нюрбургринга, где в 1976 году в тяжёлую аварию попал Ники Лауда.

Ассоциация временно прекращала своё существование, но в 1990-х была создана вновь после гибели Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны.

«Когда я был председателем Ассоциации гонщиков Гран-при, она была намного влиятельнее, чем сегодня. И я считаю, что это неправильно. Как по мне, мы должны иметь больше влияния», – приводит слова Стюарта издание Daily Express.