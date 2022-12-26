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«Экклстоун выгнал бы Макса». Экс-пилот Формулы-1 — о поступке Ферстаппена

«Экклстоун выгнал бы Макса». Экс-пилот Формулы-1 — о поступке Ферстаппена
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Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук заявил, что экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выгнал бы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, будь он боссом австрийской команды. По словам Штука, это бы произошло из-за игнорирования Ферстаппеном командных приказов на Гран-при Бразилии. Тогда Макса попросили пропустить товарища по команде Серхио Переса, но он отказался. Штук признался, что после инцидента в Бразилии разговаривал с Экклстоуном.

«В таких ситуациях он предельно чёток. Если бы один из его гонщиков не последовал такому приказу, Берни выгнал бы его», — приводит слова Штука Eurosport.de.

Макса Ферстаппена и Серхио Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:

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