«Экклстоун выгнал бы Макса». Экс-пилот Формулы-1 — о поступке Ферстаппена

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук заявил, что экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выгнал бы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, будь он боссом австрийской команды. По словам Штука, это бы произошло из-за игнорирования Ферстаппеном командных приказов на Гран-при Бразилии. Тогда Макса попросили пропустить товарища по команде Серхио Переса, но он отказался. Штук признался, что после инцидента в Бразилии разговаривал с Экклстоуном.



«В таких ситуациях он предельно чёток. Если бы один из его гонщиков не последовал такому приказу, Берни выгнал бы его», — приводит слова Штука Eurosport.de.

Макса Ферстаппена и Серхио Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: