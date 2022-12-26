Вольф: мы сделаем всю возможную работу, чтобы вернуться к борьбе за победы
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что немецкий гоночный коллектив сделает всё возможное, чтобы вернуться к борьбе за победу в Формуле-1.
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ранее высказывал своё мнение о том, что «Мерседес» будет представлять большую проблему в 2023 году, на что отреагировал Вольф.
«Хельмут много знает о гонках. Если он так говорит, очевидно, вы должны это принять. Но он говорил о нас в начале сезона, утверждая, что мы разберёмся с проблемами, а мы не смогли разобраться с ними.
Комментарии – они всегда будут, положительные или отрицательные. И нам просто необходимо сделать наилучшую возможную работу и вернуться к тому, чтобы бороться за победы», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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