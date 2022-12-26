Перес: после доработки болид стал больше соответствовать стилю Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём выступлении в минувшем сезоне Формулы-1. В общем зачёте пилотов Серхио занял третье место (305 очков). Чемпионом стал его напарник по команде Макс Ферстаппен (454 балла). Вторым был Шарль Леклер из «Феррари» (308 очков).



«Пока машина более или менее подходила моему стилю пилотирования, мои результаты почти везде соответствовали тем, что показывал Макс. Однако по мере того, как автомобиль развивался, он начинал гораздо больше соответствовать стилю Макса. Именно тогда стал возникать отрыв. С тех пор, вполне естественно, приоритет должен был быть у Макса, ведь за титул боролся он, а не я», – приводит слова Переса GrandPrix.

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