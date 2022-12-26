Фернандо Алонсо может остаться в «Астон Мартин» после завершения карьеры гонщика

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, что разговаривал с пилотом своей команды Фернандо Алонсо по поводу его будущего после завершения карьеры гонщика.

«Мы уже провели с ним несколько очень хороших бесед. Это, на мой взгляд, может выйти за рамки пилотирования. Фернандо присоединяется к нам в качестве основной части команды, и мы должны посмотреть, как это будет развиваться. Но я думаю, что он может сыграть большую роль в будущем команды. И это не обязательно будет связано с его ролью гонщика», — приводит слова Крака PlanetF1.

Фернандо Алонсо в 2022 году подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где заменил Себастьяна Феттеля.

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