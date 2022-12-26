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Алонсо: не терпится начать новый сезон. В «Астон Мартин» особенная атмосфера

Алонсо: не терпится начать новый сезон. В «Астон Мартин» особенная атмосфера
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Новоиспечённый пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1.

«Переход в другую команду — это всегда нечто особенное. Тем более когда ты выступаешь за культовые бренды, такие как «Астон Мартин» или «Феррари».

Вы можете заметить энергию в команде, насколько все мотивированны. Честно говоря, я не могу дождаться следующего года, потому что я почувствовал очень особенную атмосферу в гараже.

Смена команды — это всегда дополнительный вызов, потому что нужно привыкнуть к новым людям, новому образу работы, новой философии», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

По ходу минувшего сезона 41-летний Фернандо Алонсо подписал долгосрочный контракт с «Астон Мартин», за который начнёт выступать с 2023 года.

Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой:

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