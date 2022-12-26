«Поэтому мы и отказались от услуг «Феррари». Серхио Перес — о «Хонде»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес оценил вклад «Хонды» в успех команды в минувшем сезоне Формулы-1. «Хонда» и «Ред Булл» продолжают сотрудничать в вопросе силовых установок.
«Думаю, результаты говорят сами за себя. Мы выиграли 17 из 22 Гран-при. Мне не хватило до второго места в общем зачёте пилотов самую малость. Машина была великолепна с самого начала. Наша инженерная команда сразу поняла концепцию этих новых автомобилей. Поэтому мы и отказались от услуг «Феррари».
Силовой агрегат, опять же, был безупречен. Как и в прошлом году, мы демонстрировали почти идеальную надёжность, которой не удалось добиться ни одному другому производителю. Наша максимальная скорость всегда была лучше, чем у прямых конкурентов, поэтому мы можем только поблагодарить «Хонду» и ребят из Red Bull Powertrains за отличную работу, которую они проделали», — приводит слова Переса GrandPrix.
Ферстаппен и Сато прокатились на старой гоночной «Хонде»:
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