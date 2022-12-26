Ральф Шумахер считает, что Мик сможет побороться за место в составе «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу положения своего племянника Мика Шумахера в «Мерседесе».

«Это отличная возможность для Мика. Он сможет наблюдать за работой топ-команды и многому научиться. Последние три года мы сталкиваемся с такой ситуацией всё чаще. Хотя Льюис Хэмилтон по-прежнему является абсолютно лучшим гонщиком, он уже не самый молодой. Зуб времени грызёт его. Так что никогда не знаешь, что произойдёт.

У Льюиса такой большой кредит доверия в «Мерседесе», что он решает всё сам. В любом случае деньги не будут играть для него никакой роли. Их у него более чем достаточно. Решающим фактором будет то, кому больше подходит новая машина», — приводит слова Шумахера GPblog.

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