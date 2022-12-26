Тревор Карлин: в 15 Норрис был таким маленьким, что пришлось сильно менять под него машину

Руководитель команды «Карлин» Тревор Карлин поделился мнением о британском гонщике «Макларена» Ландо Норрисе. В составе «Карлин» Норрис выступал несколько сезонов.



«Стоит дать этому парню машину, необходимое оборудование – и он всегда даёт результат. Так происходит и сейчас. Я до сих пор помню его первую подгонку сиденья. Ему было 15 лет, и я бы сказал, тогда он выглядел ещё моложе. Сейчас у него уже нормальный рост», — приводит слова Карлина Formel1.de со ссылкой на Sky Sports.



Тревор вспомнил, что в то время Норрис был таким низким, что машину пришлось переделывать специально под него:



«Нам пришлось поднять весь педальный узел, расширить рулевую колонку до такой степени, что она вообще не имела надлежащего сцепления. Но, похоже, его это не беспокоило во время пилотирования».

Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»: