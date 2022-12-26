Зак Браун: через несколько лет за титул будут бороться пять команд

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что в ближайшие пять лет сразу пять команд смогут претендовать на победу в Формуле-1.
«Нельзя за одну ночь переместиться с десятого места на первое. Но, думаю, ограничение бюджетов будет иметь нужный эффект. Я считаю, что через три, четыре или пять лет за титул будут бороться пять команд, а это вдвое больше, чем сегодня.
Это значит, что у нас будет от восьми до десяти пилотов, способных победить. Это одна из замечательных особенностей IndyCar — в этой серии есть десять пилотов, способных одержать победу в любой уикенд», — сказал Зак Браун в эфире подкаста Marshall Pruett Podcast.
В сезоне-2022 пять пилотов одерживали победу — Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Джордж Расселл.
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