Экс-пилот Ф-1 раскритиковал запрет от ФИА на несогласованные политические высказывания

Бывший немецкий пилот Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук раскритиковал запрет Международной автомобильной федерации на несогласованные политические высказывания.
«Я был очень удивлён этой новостью. Я не считаю, что она хорошая. В конце концов, если Льюис Хэмилтон выступает против расизма, а Себастьян Феттель поднимает экологические вопросы, это идёт на пользу обществу. Все пилоты — личности, которые посвящают свои жизни достижению успеха. Почему им нельзя высказываться? Я не понимаю. Пилотам и до этого приходилось действовать осторожно. Но никто не станет делать заявления, которые вредят Формуле-1. Я считаю, что это перебор», — приводит слова Штука Eurosport.de.
Ранее в ФИА запретили пилотам делать политические заявления без разрешения руководящего органа. Такая мера появилась в обновлении Международного спортивного кодекса.
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