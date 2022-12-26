Андреа Стелла: в «Феррари» очень довольны новой машиной

Новоиспечённый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился ожиданиями от сезона-2023.
«В 2023 году лидерами по-прежнему будут «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес». Эти команды пока в другой лиге. Думаю, «Мерседес» проведёт сильный сезон, но я знаю, что в «Феррари» очень довольны новой машиной, так что команда будет очень конкурентоспособной в начале сезона.
Я по-прежнему считаю, что нас ждёт сложный старт, но я оптимистично настроен на вторую часть сезона. Для нас главное — создать быструю машину. Важно ставить простые цели, но достичь их может оказаться сложно. Нужно отыграть секунду или полторы по отношению к соперникам. Другие команды также могут добиться прогресса, поэтому мы должны развиваться еще быстрее.
Нужно быть реалистами и понимать, что есть структурные ограничения. Но с финансовой точки зрения мы в хорошем положении, так что сделаем всё, чтобы стать ближе к топ-коллективам», — приводит слова Стеллы La Gazzetta dello Sport.
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