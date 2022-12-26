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Глава MotoGP: популярность Формулы-1 помогает нашему чемпионату

Глава MotoGP: популярность Формулы-1 помогает нашему чемпионату
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Глава MotoGP Кармело Эспелета считает, что популярность Формулы-1 помогает мотогоночному чемпионату.

«На уровне шоу Формула-1 занимает первое место по популярности. Наша обязанность — завоевать популярность, но при этом не ориентироваться на Формулу-1. Сам факт популярности Формулы-1 нам очень помогает. Это правда, они значительно выросли за последнее время, и я не считаю, что это исключительно заслуга сериала Drive to Survive, хотя это явно помогло.

По моему мнению, популярность распространяется волнами. Не так давно у Формулы-1 были проблемы, и мы были лучшими из лучших. Вам нужно сосредоточиться на своём и работать в меру своих возможностей», — приводит слова Эспелеты Motorsport.

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