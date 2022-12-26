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Зак Браун рассказал об интересном совете, который ему дал Мартин Брандл

Зак Браун рассказал об интересном совете, который ему дал Мартин Брандл
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о совете, который ему дал бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл.

«Это был захватывающий год, и, надеюсь, следующий будет не менее интересным. Когда я возглавил «Макларен», я работал со многими командами, и мне приходилось в бизнесе немного быть швейцарцем, соблюдая нейтралитет. Я вёл дела со всеми, и между мной и другими командами не было элемента конкуренции. Помню свой первый год в Формуле-1, в Спа Мартин Брандл дал мне несколько советов, которые запали мне в душу.

Там было несколько неуместных слов, так что я не стану цитировать его дословно, но он сказал мне, что мне стоит изменить свой стиль — не быть на пит-лейне для всех другом и стать гораздо жёстче. Это было интересно, потому что я испытываю огромное уважение к соперникам и к тому, чего они смогли достичь», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.

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