Зак Браун рассказал об интересном совете, который ему дал Мартин Брандл

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о совете, который ему дал бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл.



«Это был захватывающий год, и, надеюсь, следующий будет не менее интересным. Когда я возглавил «Макларен», я работал со многими командами, и мне приходилось в бизнесе немного быть швейцарцем, соблюдая нейтралитет. Я вёл дела со всеми, и между мной и другими командами не было элемента конкуренции. Помню свой первый год в Формуле-1, в Спа Мартин Брандл дал мне несколько советов, которые запали мне в душу.



Там было несколько неуместных слов, так что я не стану цитировать его дословно, но он сказал мне, что мне стоит изменить свой стиль — не быть на пит-лейне для всех другом и стать гораздо жёстче. Это было интересно, потому что я испытываю огромное уважение к соперникам и к тому, чего они смогли достичь», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.