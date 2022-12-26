Зак Браун рассказал об интересном совете, который ему дал Мартин Брандл

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о совете, который ему дал бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл.
«Это был захватывающий год, и, надеюсь, следующий будет не менее интересным. Когда я возглавил «Макларен», я работал со многими командами, и мне приходилось в бизнесе немного быть швейцарцем, соблюдая нейтралитет. Я вёл дела со всеми, и между мной и другими командами не было элемента конкуренции. Помню свой первый год в Формуле-1, в Спа Мартин Брандл дал мне несколько советов, которые запали мне в душу.
Там было несколько неуместных слов, так что я не стану цитировать его дословно, но он сказал мне, что мне стоит изменить свой стиль — не быть на пит-лейне для всех другом и стать гораздо жёстче. Это было интересно, потому что я испытываю огромное уважение к соперникам и к тому, чего они смогли достичь», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.
- 27 декабря 2022
-
00:46
-
00:40
- 26 декабря 2022
-
23:51
-
23:05
-
22:59
-
20:56
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
18:52
-
18:48
-
17:35
-
17:31
-
16:13
-
15:50
-
15:28
-
14:56
-
14:19
-
13:07
-
13:00
-
12:54
-
12:21
-
11:05
-
10:33
-
10:16
-
10:07
-
00:22
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:26
-
22:28
-
21:41
-
21:00
-
20:35
-
19:51
-
18:46