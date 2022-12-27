Леклер: я до самого конца сезона оставался сфокусированным на результате

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об итогах сезона-2022.
«В ходе сезона не было ни одного момента, когда я бы сказал: «К черту всё, меня больше не волнует 2022 год». Я оставался сфокусированным вплоть до конца сезона, чтобы не только попытаться добиться лучших результатов, но и узнать больше для команды. Для всей команды было важно закончить сезон с хорошими результатами, поэтому я рад, что мы достигли цели, которую поставили ближе к концу сезона. Но, конечно, второе место — это не то, за чем я гонюсь.
У всех в ходе сезона бывают взлёты и падения, но у нас, вероятно, их было больше, чем в другие годы, особенно в середине сезона. Сезон получился сложным. Но мне удавалось забывать о предыдущих гонках перед каждой следующей, чтобы выходить на неё с нормальным настроем», — приводит слова Леклера GrandPrix.
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