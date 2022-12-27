В «Альпин» объяснили проблемы с надёжностью двигателей в 2022 году

Руководитель моторостроительного подразделения «Рено» Бруно Фамен высказался об итогах сезона-2022.



«Мы пошли на большой риск. Он был связан с тем, что мы стремились как можно дольше заниматься доработкой двигателя, пожертвовав процессом оценки его надёжности.



Мы до последнего момента хотели вести интенсивную модернизацию. Возможно, мы делали это даже слишком долго, потому что в итоге мы увидели ряд проблем. Но нам хотелось сначала вернуться в группу лидеров, так что для начала нам нужно было достичь нужной мощности, ведь проблемы с надёжностью можно решить и позже», — приводит слова Фамена Motorsport-Magazin.



В ходе сезона-2022 «Альпин» пришлось менять по шесть силовых установок на обоих болидах.