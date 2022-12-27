Хэмилтон: за 2022 год я очень сильно вырос. Гораздо больше, чем за другие годы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу итогов сезона-2022, в котором он не выиграл ни одной гонки.
«Если оглянуться на всю историю команды, то она была здесь задолго до нашего с Тото прихода, и у них было несколько действительно трудных лет. Некоторые из них проработали здесь более 20 лет и действительно прошли через всё это. Я бы сказал, что для нашей нынешней команды с точки зрения последних 10 лет этот год был самым трудным для всех, а также самым сильным.
Было так много сопротивления со стороны, так много всего, с чем мы столкнулись, и я благодарен за это. В нашей команде сейчас много новых людей, и этот опыт был полезен и для них.
Теперь, когда мы побеждаем, то чувствуем другую благодарность, потому что раньше это случалось так часто. Это был очень тяжёлый год для всех. Для меня он был сложным в том смысле, которого я не ожидал, но я невероятно благодарен за это. В этом году я почувствовал больший рост как мужчина в плане внутренней силы. Я гораздо больше вырос, нежели за многие другие годы», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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