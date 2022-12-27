Гюнтер Штайнер обозначил позицию по увеличению числа команд в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о целесообразности расширять число команд в Формуле-1. По мнению Штайнера, этого не нужно делать.
«Думаю, в Формуле-1 понимают, и Стефано Доменикали тоже понимает, что у нашего спорта на данный момент всё хорошо. Принесёт ли добавление 11-й команды больше дохода? Я так не думаю. Лучше иметь 10 стабильных команд, чем рисковать, и иметь ещё одного игрока, с которым нужно будет делиться деньгами.
На данный момент всё очень стабильно. Конечно, можно думать, что 11-я команда придёт и, позвольте сказать, принесёт на 10% больше дохода. Так почему бы и нет? Ну а что, если 11-я команда просто отнимет 11-ю часть от дохода, который есть сейчас. Таким образом, все остальные потеряют. Так зачем это нужно?» — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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